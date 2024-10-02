Money Industries ve Klasha İş Birliği

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FİNTEK çözümleri üreten Money Industries, küresel ödeme şirketi Klasha ile iş birliğine imza atıyor. Bu ortaklık, Money Industries'in yerel ve uluslararası kullanıcılarının Afrika pazarına açılmasını ve Afrikalı müşterilerden sınır ötesi ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde kabul etmesini hedefliyor.

Finansal teknolojilere odaklanan Money Industries ve Klasha ortaklığı gerçekleşiyor. Bu anlaşma sayesinde Money Industries partneri finansal kuruluşlar, Afrika ülkelerine yerel para birimlerinde alıcı ve gönderici olarak para transferi yapabilecek.

YALINKILIÇ: SINIR ÖTESİ PARA TRANSFERLERİ VE ÖDEME ÇÖZÜMLERİ YARATACAK

İş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Money Industries CEO'su Kutay Yalınkılınç, "Money Industries, finansal kurumlara sınırsız ve sorunsuz global işlemler sunma hedefiyle kuruldu. Klasha ile yaptığımız bu anlaşma, şirketimizin ayak izini yeni bir kıtaya taşıma açısından büyük bir adım. Bu iş birliğinin, Money Industries'in faaliyet gösterdiği ülkelerle Afrika arasında önemli sınır ötesi para transferleri ve ödeme çözümleri fırsatları yaratacağına inanıyoruz. Bu çözümle, kullanıcıların sınır ötesi işlemlerini basitleştirerek küresel ödemeleri yönetmelerini kolaylaştıracak ve Afrika pazarına erişimlerini genişletmelerine olanak tanıyacak" diye konuştu.

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Küresel finans piyasalarını bir araya getiren anlaşma olduğunu belirten Klasha CEO'su Jess Anuna, "Money Industries ile birlikte çalışarak, kullanıcıların Afrika pazarında ödeme toplamasına olanak sağladığımız için heyecanlıyız. Bu ortaklık, Afrikalılara dünya genelinde olduğu gibi, küresel ürün ve hizmetlere sorunsuz erişim sağlama misyonumuzda önemli bir adım. Money Industries ile birlikte, sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir hale getiriyoruz. Bu iş birliği, Money Industries'in gelişmiş teknolojik altyapısını Klasha'nın güçlü bölgesel uzmanlığı ile birleştirerek sınır ötesi işlemleri daha hızlı ve güvenli hale getirecek. Böylece küresel finans piyasalarını bir araya getiren bu iş birliği, işletmelerin ve bireylerin güçlü global bağlantılar kurmasına katkı sağlayacak" dedi.