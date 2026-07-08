Montenegro'dan NATO Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Montenegro'dan NATO Vurgusu

08.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Başbakanı Montenegro, NATO toplantısında toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu belirtti.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Buna elbette Danimarka da dahildir." dedi.

Montenegro, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana oturumun öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in NATO müttefiki olarak sorumluluklarını yerine getirdiğine dikkati çeken Montenegro, aynı zamanda İttifak çerçevesinde kendi çıkarlarının da dikkate alınmasını beklediğini dile getirdi.

Başbakan Montenegro, özellikle deniz güvenliğinin ülkesi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek "Bu zirvenin de tam olarak bu politikayı öncelikleri arasına almış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Zirvenin aynı zamanda Ukrayna'ya desteği taahhüt ettiğini belirten Montenegro, Ukrayna'ya yönelik askeri, siyasi ve ekonomik desteğin sahada somut şekilde hayata geçirilmesi yönündeki iradenin de ortaya koyulduğunu söyledi.

Grönland

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Montenegro, NATO üyesi tüm devletlerin toprak bütünlüğünü dış ülkelerden, üçüncü ülkelerden gelebilecek tehditlere karşı korumaya yönelik bir İttifak taahhüdü bulunduğunu anımsattı.

Montenegro, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bunu dış tehditlere karşı savunmayı hedefliyorsak doğal olarak, bunu İttifakın kendi içinde de korumamız gerekir. Bana göre, yapılan açıklamalar ve bunların hangi bağlamda dile getirildiğinden bağımsız olarak, hiçbir NATO üyesi devletin toprak bütünlüğü, hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Buna elbette Danimarka da dahildir."

Portekiz Başbakanı Montenegro, Kopenhag'la dayanışma içinde olduklarını ve tüm NATO üyesi devletlerin toprak bütünlüğünün korunması ilkesine bağlılığını sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Portekiz, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Montenegro'dan NATO Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:28:44. #7.12#
SON DAKİKA: Montenegro'dan NATO Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.