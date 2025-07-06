Montreux\'te Türkiye-İsviçre Dostluğu Kutlaması

İsviçre'de düzenlenen 59. Montreux Caz Festivali'nde "Türkiye-İsviçre Dostluğu'nun 100. Yılı Kutlaması: Montreux Caz Sanatçıları Vakfı Gecesi" düzenlendi.

İsviçre-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu ve Montreux Caz Sanatçıları Vakfı (MJAF) işbirliğinde düzenlenen konsere Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, KKTC Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, Montreux Belediye Başkanı Olivier Gfeller ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin ana temasını, İsviçre-Türkiye Dostluk Antlaşması'nın imzacılarından dönemin Bern Büyükelçisi Münir Ertegün'ün Atlantic Records plak şirketinin kurucusu oğulları Ahmet ve Nesuhi Ertegün'ün Montreux Caz Festivali'nin kurucusu Claude Nobs'la dostluğu ile festivalin hayata geçirilmesindeki destekleri oluşturdu.

Atlantic Records'un 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında bir konferansın da düzenlendiği etkinlikte konuşan Büyükelçi İncesu, çocukluklarını Bern'de geçiren Ertegün kardeşlerin, bir İsviçreli ile dostlukları sayesinde Montreux Caz Festivali'nin kuruluşuna katkıda bulunmalarının Türkiye-İsviçre dostluğu açısından son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Müziğin birleştirici gücüne vurgu yapan İncesu, etkinlikte Türk gruplarının yer almasından memnuniyet duyduğunu ve etkinliğin yeni dostluk köprüleri kurulmasına vesile olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Başkonsolos Zeytinoğlu Özkan ise Ertegün kardeşlerin Montreux Caz Festivali kapsamında ilk defa Türkiye-İsviçre dostluğu bağlamında gündeme gelmelerinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu Özkan, bir İsviçreli ve iki Türk arasındaki dostluğun dünyanın önde gelen müzik etkinliklerinin birinin yolunu açan ilham verici hikayesinin İsviçre'deki Türk toplumu tarafından anlatılmaya devam edilmesinin önem taşıdığını söyleyerek, etkinliğin hayata geçmesinde tüm emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Montreux Caz Festivali CEO'su Mathieu Jaton da konuşmasında Ertegün kardeşlerin büyüğü Nesuhi Ertegün ve Claude Nobs'un New York'ta tanışma hikayesini anlattı.

Jaton, Nobs'un caz müzik tutkunu olarak Ertegün'le tanışmak için çabaladığını ama en sonunda İsviçre'den geldiğini söyledikten sonra görüşmenin mümkün olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Telli Davul ve Bilal Karaman isimli Türk grupları sahne aldı.