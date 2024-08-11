Mor ve Ötesi İstanbul Festivali'nde Muhteşem Konser Verdi

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(İSTANBUL) - İstanbul Festivali'nin 9'uncu gününde, en sevilen müzik gruplarından Mor ve Ötesi konserini 10 binlerce kişi izledi.

Dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali'nde 9'uncu gün geride kaldı. Türkiye'de en sevilen müzik gruplarından Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali sahnesinde izleyenleri büyüledi. Yenikapı'da yoğun ilgi gören konseri 10 binlerce İstanbullu takip etti.

İstanbul Festivali sahnesinde en büyük konserlerden birine imza atan Mor ve Ötesi; Bir Derdim Var, Cambaz, Oyunbozan, Araf, Küçük Sevgilim ve Daha Mutlu Olamam gibi sevilen şarkılarını da seslendirdi.