Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin'in ilk solo albümü A Dictionary of Night çıktı - Son Dakika
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Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin'in ilk solo albümü A Dictionary of Night çıktı

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Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin\'in ilk solo albümü A Dictionary of Night çıktı
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Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin, ilk solo çalışması olan altı şarkılık mini albümü A Dictionary of Night'ı İngiliz plak şirketi state51 etiketiyle yayımladı. Ayvalık Cunda'da kaydedilen albümde Türkçe ve İngilizce şarkılar yer alıyor; miks ve mastering Londra'da tamamlandı.

(İSTANBUL) - Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, müzik kariyerindeki ilk solo çalışması "A Dictionary of Night"ı İngiliz plak şirketi state51 etiketiyle yayımladı. Altı şarkıdan oluşan mini albüm, farklı dönemlere ve müzik geleneklerine ait eserleri sade düzenlemelerle bir araya getiriyor.

İstanbul ve Londra arasında şekillenen projede Tekin, Türkçe şarkıları gitarıyla, İngilizce şarkıları ise piyanoyla seslendiriyor. Albümde Sezen Aksu'nun "Alaturka", Münir Nurettin Selçuk'un "Kalamış" ve Fethi Karamahmutoğlu'nun "Hiçbir Şeyde Gözüm Yok" adlı eserlerinin yanı sıra The Beatles'ın "Golden Slumbers", Kate Bush'un "And Dream of Sheep" ve Elton John'un "Tonight" şarkıları yer alıyor.

"A Dictionary of Night", Harun Tekin'in bir süredir yaşamını sürdürdüğü İstanbul ve Londra'nın farklı zamanlarını ve mekanlarını müzik aracılığıyla buluşturuyor.

İki dilin ve iki ayrı müzik geleneğinin ortaklıklarını ve farklılıklarını araştıran Tekin, seçtiği şarkılarla kişisel bir müzik yolculuğu kuruyor. Gece kavramı ise albümün bütününe yayılan ortak bir tema olarak öne çıkıyor.

ŞARKILARA EŞLİK EDEN BİR SÖZLÜK

Harun Tekin, albüm için yaklaşık 35 maddeden oluşan İngilizce bir mini sözlük de hazırladı. Şarkılardan, onları yaratan sanatçılardan, mekanlardan ve şarkı sözlerinde geçen kavramlardan hareketle oluşturulan sözlük, sanatçının kişisel tanımlarını ve kısa denemelerini içeriyor.

Bu çalışmayla Tekin, şarkıların yalnızca müzikal dünyasına değil, çağrıştırdıkları anılara, mekanlara ve düşüncelere de alan açıyor.

KAYITLAR AYVALIK'TA, SON DOKUNUŞLAR LONDRA'DA

Albümün kayıtları Ayvalık Cunda'daki Pür stüdyosunda gerçekleştirildi. Miks işlemleri Londra'daki 212 stüdyosunda, mastering çalışmaları ise 360 Studios'ta tamamlandı.

Kayıt mühendisliğini Arın Baykurt, miks mühendisliğini Darren Lawson, mastering çalışmalarını Dick Beetham üstlendi. Albümün kapak tasarımı Louise Mason tarafından hazırlandı.

Dijital platformlarda yayımlanan "A Dictionary of Night"ın önümüzdeki dönemde CD ve plak formatlarında da müzikseverlerle buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatMor Ve ÖtesiHarun TekinMagazinLondraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin'in ilk solo albümü A Dictionary of Night çıktı - Son Dakika
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