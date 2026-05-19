Moritanya Bakanı Merzuk, yarın Türkiye'de Fidan ile görüşecek

19.05.2026 13:26
Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, yarın Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yarın Moritanyalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınmasına yönelik Türkiye'nin iradesini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Mayıs 2025'te ilk kez düzenlenen Türkiye-Moritanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda alınan kararların takibinin önemine dikkati çekmesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımlara değinmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, askeri alanda ve savunma sanayisi alanındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer bir potansiyelin bulunduğunu belirtmesi, balıkçılık, tarım ve madencilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini ifade etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin, Sahel ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınması ile bölgede terörle mücadeleye verdiği desteği vurgulaması beklenen Fidan'ın, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çok taraflı platformlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin öneminin altını çizeceği öngörülüyor.

Bakan Merzuk, 21 Nisan'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

Fidan ve Merzuk, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında 2024'te de Cibuti'de görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de yaptığı Moritanya'yı ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştu.

Kaynak: AA

