Moritanya ile Çin Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
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Moritanya ile Çin Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Moritanya ile Çin Arasındaki İlişkiler Güçleniyor
25.07.2025 14:54
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Cumhurbaşkanı Gazvani, Moritanya-Çin ilişkilerini 2024'te stratejik ortaklık seviyesine yükseltecek.

NUAKŞOT, 25 Temmuz (Xinhua) -- Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, Moritanya ile Çin arasındaki güçlü ve kalıcı dostluktan büyük gurur duyduğunu belirterek, iki ülke arasında daha geniş ve derin işbirliği kurulmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Gazvani, kısa süre önce başkent Nuakşot'taki Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Xinhua ve Çin'in önde gelen medya kuruluşları ile gerçekleştirdiği söyleşide Moritanya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü gönülden kutladığını ifade etti.

İlk kez cumhurbaşkanı seçildiği 2019 yılından bu yana Moritanya ile Çin arasındaki işbirliğinde dikkate değer gelişme kaydedildiğini belirten Gazvani, 2024 yılında iki ülkenin ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmesiyle bu işbirliğinin daha da güçlendiğine dikkat çekti.

Gazvani, altyapı, balıkçılık, sağlık, eğitim, enerji, sanayi, ulaştırma ve dijital teknoloji gibi alanları kapsayacak şekilde genişleyen ikili işbirliğinin, yeni kalkınma inisiyatiflerini başlattığını belirtti. Gazvani, bu yeni kalkınma inisiyatiflerinin "ulusal ekonominin kalkınması ve çeşitlendirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini" de sözlerine ekledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmelerden övgüyle bahseden Gazvani, bu görüşmeler sırasında, Xi'nin genel olarak Afrika ülkeleriyle, özellikle de Moritanya ile ortaklıklarını güçlendirmeye yönelik samimi kararlılık ve yorulmak bilmeyen çabalarını hissettiğini söyledi.

Çin'in Moritanya'nın önde gelen ticaret ortaklarından olduğu ve ikili ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Gazvani, 2024 yılında iki ülke arasındaki ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artışla yaklaşık 2,42 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydetti.

Gazvani, vergi teşvikleri ve Moritanya'nın sahip olduğu önemli stratejik konumu gibi avantajların yanı sıra madenler, temiz enerji ve altyapı gibi alanlarda sunacakları umut vaat eden fırsatlarla da daha fazla Çinli yatırım çekerek ticari ortaklığı güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Çin'in Moritanya'nın çeltik yetiştiriciliğine yaptığı katkıların, ülkenin gıda güvenliğini doğrudan artırdığını vurgulayan Gazvani, Çin yatırımlarının ülkenin deniz ürünlerine değer katma, yerel istihdam yaratma ve ülkenin cep telefonu ağları ve internet hizmetlerini modernize etme konularında da katkı sağladığını belirtti.

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere kapsamlı, sürdürülebilir ve sorunsuz geçiş sağlamak için çalıştıklarının altını çizen Gazvani, güneş enerjisi, rüzgar ve yeşil hidrojen açısından zengin olan ülkesinin, bu yenilenebilir enerjilere yönelik yatırımları teşvik ettiğini söyledi. Gazvani, Moritanya'yı tüm kıtadaki enerji dönüşümünde öne çıkaracak Moritanya-Çin ortaklıklarının kurulmasını güçlü şekilde desteklediklerini kaydetti.

Gazvani, Afrika-Çin ilişkilerinin, iki taraf arasında kapsamlı ve sürdürülebilir işbirliği ve kalkınmaya yönelik oluşturduğu sağlam temelle öne çıkan benzersiz bir model olduğunu söyledi.

Gazvani, Çin ekonomisindeki hızlı büyüme ve Afrika pazarındaki cesaret verici yatırım fırsatlarının, iki tarafın ekonomik işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanması olasılığına yönelik umut verici göstergeler olduğunu belirtti.

Gazvani, 2026'da Çin'de düzenlenecek 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile ilgili olarak ise zirvenin, hem sağlam temelleri bulunan Arap-Çin ilişkilerinin hem de her iki tarafın kapsamlı, verimli ve yapıcı işbirliğini teşvik etme konusundaki istekliliğinin büyüme ve güçlenmeye devam etmesini sağladığını söyledi.

Arap-Çin ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Gazvani, iki taraf arasında sağlam bir stratejik ortaklık kurulmasına katkıda bulunmak üzere çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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