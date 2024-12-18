Moritanya Sudan İçin Barış Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapacak

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Moritanya'nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) talebi, bazı ülke ve kuruluşların katılımıyla, Sudan'da barışın tesisi için istişare görüşmelerine ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Moritanya devlet radyosuna göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra'yı, başkent Nuakşot'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, insani alan başta olmak üzere Sudan'daki krize çözüm bulma konusu ele alındı.

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, yaptığı açıklamada, Nuakşot'un, BM'nin talebiyle Sudan'daki durumla ilgili istişare toplantısına 18 Aralık'ta ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Merzuk, Sudan'da barış için girişimlerde bulunan çeşitli ülke ve kuruluşların istişare toplantısına katılacağını kaydetti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi, 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.