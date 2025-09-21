Moskova\'da Intervision Yarışması Gerçekleşti

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Eurovision" şarkı yarışmasına alternatif olarak hazırlanan "Intervision" uluslararası şarkı yarışması gerçekleştirildi. Moskova'daki Live Arena'da düzenlenen yarışmaya, Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Kazakistan ve Suudi Arabistan da dahil 20'den fazla ülkeden şarkıcı katıldı. Sahne alan yarışmacılar, ülkelerindeki ulusal dillerde şarkı söyledi. Rusya'yı yarışmada "Shaman" takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil etti.

PUTİN, GÖRÜNTÜLÜ MESAJ YOLLADI

ABD'yi temsil eden "Vassy" takma adıyla tanınan, Amerikan ve Avustralya vatandaşı Vasiliki Karagiorgos'un, "Avustralya yönetiminin baskı kurduğu" gerekçesiyle yarışmaya katılamadığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarışmaya görüntülü mesaj gönderirken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarışmayı yerinden izledi.

YARIŞMAYI VİETNAMLI ŞARKICI KAZANDI

Yarışmadaki sıralama, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşturulan jürinin oylamasıyla belirlendi. 22 ülkeden şarkıcının katıldığı yarışmayı, Vietnam'ı temsil eden yarışmacı Duc Phuc kazandı. Yarışmada Kırgızistan'dan "NOMAD" müzik grubu ikinci, Katarlı Dana Al Meer isimli yarışmacı da üçüncü oldu.

YARIŞMA GELECEK YIL SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILACAK

"Intervision" uluslararası şarkı yarışmasına gelecek yıl Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Rusya, 2022'de, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Eurovision şarkı yarışmasından süresiz olarak men edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta Eurovision'a alternatif oluşturulan "Intervision" uluslararası şarkı yarışmasının düzenlenmesine yönelik kararname imzalamıştı.