Moskova\'da Müslümanlar Ramazan Ayının İlk İftarını Açtı

Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını açtı.

Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde ramazan ayı boyunca iftar verilmek üzere Moskova Müslümanları Dini İdaresince kurulan geleneksel iftar çadırı faaliyetlerine başladı.

Ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla yapılan programa Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Dini Kuruluşlarla İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Yer?min, parlamenterler, Moskova'nın yerel yönetim yetkilileri, dini yetkililer, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği çadırdaki programda ilahiler okundu, dini içerikli ve ailenin önemine ilişkin çeşitli etkinliklerle konuşmalar yapıldı. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bir video gösterimi de gerçekleştirildi.

Yapılan dua ve okunan ezanla birlikte ilk iftar açıldı.

Ramazan ayı süresince çadırda başta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, Endonezya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri ile Rusya Federasyonu içindeki Müslüman toplulukları kendi kültürlerini ve geleneklerini yansıtan içerikte iftar programları düzenleyecek.

Binlerce kişinin iftar yapması planlanan çadırdaki etkinliklerin içeriği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'ü "Aile Yılı" ilan etmesi dikkate alınarak hazırlandı.