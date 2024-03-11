Moskova'da Müslümanlar Ramazan Ayının İlk İftarını Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'da Müslümanlar Ramazan Ayının İlk İftarını Açtı

Moskova\'da Müslümanlar Ramazan Ayının İlk İftarını Açtı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde açtı. Moskova Müslümanları Dini İdaresi tarafından kurulan geleneksel iftar çadırı faaliyetleri başladı. Programa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Dini Kuruluşlarla İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Yer?min, parlamenterler, Moskova'nın yerel yönetim yetkilileri, dini yetkililer, diplomatlar ve davetliler katıldı. İftar çadırında ilahiler okundu, dini içerikli etkinlikler ve konuşmalar yapıldı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bir video gösterimi gerçekleştirildi. İftarın ardından, Ramazan ayı boyunca çadırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, Endonezya ve Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri ile Rusya Federasyonu içindeki Müslüman topluluklarına ait iftar programları düzenlenecek.

11.03.2024 20:25  Güncelleme: 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar ramazan ayının ilk iftarını açtı.

Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde ramazan ayı boyunca iftar verilmek üzere Moskova Müslümanları Dini İdaresince kurulan geleneksel iftar çadırı faaliyetlerine başladı.

Ramazan ayının ilk iftarı dolayısıyla yapılan programa Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Dini Kuruluşlarla İşbirliği Dairesi Başkanı Yevgeniy Yer?min, parlamenterler, Moskova'nın yerel yönetim yetkilileri, dini yetkililer, diplomatlar ve davetliler katıldı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği çadırdaki programda ilahiler okundu, dini içerikli ve ailenin önemine ilişkin çeşitli etkinliklerle konuşmalar yapıldı. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bir video gösterimi de gerçekleştirildi.

Yapılan dua ve okunan ezanla birlikte ilk iftar açıldı.

Ramazan ayı süresince çadırda başta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, Endonezya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri ile Rusya Federasyonu içindeki Müslüman toplulukları kendi kültürlerini ve geleneklerini yansıtan içerikte iftar programları düzenleyecek.

Binlerce kişinin iftar yapması planlanan çadırdaki etkinliklerin içeriği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'ü "Aile Yılı" ilan etmesi dikkate alınarak hazırlandı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Endonezya, Türkiye, Moskova, İsrail, Rusya, Katar, Gazze, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Müslümanlar Ramazan Ayının İlk İftarını Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
19:52 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 21:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: Moskova'da Müslümanlar Ramazan Ayının İlk İftarını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement