Moskova'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Moskova'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Açıldı

Moskova\'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, şair Nazım Hikmet'in adına kültür merkezi açıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, sanatçılar ve Türk-Rus vatandaşları katıldı. Büyükelçi Bilgiç, merkezin Türkiye ve Rusya arasında kültür ve sanat alanında işbirliği sağlayacağını belirtti. Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Savaşır ise projenin Nazım Hikmet'in yaşadığı yerde gerçekleşmesi nedeniyle daha anlamlı olduğunu ifade etti.

03.06.2024 18:13
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, ölümünün 61. yılında şair Nazım Hikmet'in adına kültür merkezi açıldı.

Moskova'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezinin açılış törenine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Onursal Başkanı Zülfü Livaneli, sanatçılar, Türk ve Rus vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Bilgiç buradaki konuşmasında, şair Nazım Hikmet'in bizzat geldiği, çalıştığı, kitap okuduğu, yazı yazdığı kütüphanenin artık kendi adıyla kültür merkezi olarak faaliyet göstereceğini belirterek, "Nazım Hikmet Kültür Merkezinin Türkiye ve Rusya arasında kültür ve sanat alanında büyük bir işbirliği sağlayacağından şüphem yok." dedi.

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Savaşır ise Nazım Hikmet'i tanıtmak ve anısını yaşatmak için faaliyetleri çeşitlendirdiklerini dile getirdi. Savaşır, "Bu proje, Nazım'ın yaşadığı yerde, adım attığı sokaklarda gerçekleşmesi nedeniyle daha anlamlı hale geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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