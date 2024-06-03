Moskova\'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi Açıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da, ölümünün 61. yılında şair Nazım Hikmet'in adına kültür merkezi açıldı.

Moskova'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezinin açılış törenine Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Onursal Başkanı Zülfü Livaneli, sanatçılar, Türk ve Rus vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Bilgiç buradaki konuşmasında, şair Nazım Hikmet'in bizzat geldiği, çalıştığı, kitap okuduğu, yazı yazdığı kütüphanenin artık kendi adıyla kültür merkezi olarak faaliyet göstereceğini belirterek, "Nazım Hikmet Kültür Merkezinin Türkiye ve Rusya arasında kültür ve sanat alanında büyük bir işbirliği sağlayacağından şüphem yok." dedi.

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Savaşır ise Nazım Hikmet'i tanıtmak ve anısını yaşatmak için faaliyetleri çeşitlendirdiklerini dile getirdi. Savaşır, "Bu proje, Nazım'ın yaşadığı yerde, adım attığı sokaklarda gerçekleşmesi nedeniyle daha anlamlı hale geldi." diye konuştu.