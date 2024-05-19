Moskova'da Türk Vatandaşları 19 Mayıs Koşusuna Katıldı - Son Dakika
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Moskova'da Türk Vatandaşları 19 Mayıs Koşusuna Katıldı

Moskova\'da Türk Vatandaşları 19 Mayıs Koşusuna Katıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koşusuna Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen koşuda, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Türk gençleri 5 kilometrelik etabı Türk bayrağıyla koştu. Büyükelçi Bilgiç, koşunun önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin hedefinin güçlü, müreffeh ve büyük bir Türkiye olduğunu belirtti ve gençlerle birlikte Türkiye'nin geleceğine enerji harcamaya devam edeceklerini ifade etti.

19.05.2024 14:27
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşuya Türk vatandaşları ilgi gösterdi.

Rusya'nın birçok kentinde 2017'den bu yana düzenlenen "Rusya Yarı Maratonu" kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen koşuya Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları ile Türk gençleri, 5 kilometrelik etabı Türk bayrağıyla koştu.

?"Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına harcayacağız"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç koşu sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün önemine işaret etti.

Bilgiç, "Tam 105 yıl önce, belki de bu saatlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak istikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı. Biz de bundan 105 sene sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Moskova'daki gençlerle birlikte 5 kilometre koşarak kutladık ve Atatürk'ü andık." dedi.

Atatürk'ün yaktığı meşalenin hiç sönmeden yanmaya devam ettiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir hedefimiz var, güçlü, müreffeh ve büyük Türkiye. Bu hedefe ulaşmak için de Moskova'da büyükelçilik olarak elimizden gelen her şeyi hiç durmadan yapıyoruz. Hedefimiz büyük. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılının inşasına harcayacağız."

Büyükelçi Bilgiç, koşu sonrası gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova'da Türk Vatandaşları 19 Mayıs Koşusuna Katıldı - Son Dakika

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