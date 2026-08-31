Moskova'da Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
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Moskova'da Zafer Bayramı resepsiyonu

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü için resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Tanju Bilgiç, zaferin bağımsızlık ve egemenlik sembolü olduğunu vurgulayarak, Rusya ile çok yönlü işbirliğinin sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, yabancı büyükelçiliklerden askeri ataşeler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Rus milli marşının okunması ile başlayan programda, Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.

Türk halkının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 30 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda zafer kazandığını dile getiren Bilgiç, bunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yol açtığını belirtti.

Bilgiç, "30 Ağustos, bizim için yalnızca bir askeri başarıyı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve egemenliğe olan sarsılmaz bağlılığı simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği desteğin önemini vurgulayan Bilgiç, "Bu, tarihi ilişkilerimizde önemli bir sayfa açtı. Bugün Türkiye ve Rusya, diplomasi, ticaret, enerji, turizm ve kültür dahil çeşitli alanlarda çok yönlü işbirliğini sürdürüyor. Diyalog ve etkileşim, ilişkilerimizin en önemli unsurları." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açığında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının da okunduğu resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Moskova, Güncel, Kıbrıs, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

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