Moskova'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Kara Ataşesi Yarbay İlkay Dirin'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Rusya Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.

Büyük Zafer'in üzerinden 102 yıl geçtiğine dikkati çeken Bilgiç, bu zaferin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının askeri dehası, Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirtti.

Bilgiç, "Kanımızla kurtardığımız vatanımız, bizim en kutsal değerimizdir. Bu büyük zaferle topraklarımızdan kimsenin esiri olmayacağımızı ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Zaferin Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağladığına dikkati çeken Bilgiç, Ankara ile eski Sovyetler Birliği arasında 1920'de ilk temasların kurulduğunu, 1921'de de Moskova Antlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez. Bunu unutmadık. Bu, Türk-Rus işbirliğinin tarihin akışını ne şekilde değiştirebildiğinin örneği. Bugün de ülkelerimizin liderleri sayesinde bu bağı güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ticaretten kültüre, siyasetten turizme, enerjiden bilime kadar her alanda günden güne gelişiyor."

Büyükelçi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajı da okudu.

Resepsiyonda, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.