Mossad Başkanı David Barnea, İsrail'e döndü

İsrail basını Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için Katar'da yapılan müzakerelerde İsrail heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın ülkeye döndüğünü yazdı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze'de ateşkes ve esir değişimini görüşmek üzere Katar'daki müzakerelere katılan Mossad Başkanı Barnea İsrail'e döndü.
Barnea'nın Doha'daki müzakerelerle ilgili İsrailli yetkilileri bilgilendireceği kaydedildi.
Haberde adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, Doha'daki müzakereleri "olumlu" olarak nitelendirdi ancak görüşmelerin uzun ve zor olacağını ifade etti.
Ayrıca haberde, Tel Aviv'in İsrailli 40 esirin serbest bırakılması karşılığında 6 haftalık ateşkesi içeren bir teklif sunmayı planladığı kaydedildi.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin dün Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.
İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.
Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.
İsrail'in özel televizyonu Kanal 12'nin haberinde müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.
Hamas, 14 Mart'ta, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.
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