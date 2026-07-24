Mossad'dan İran'a Doğal Gaz Hattı Saldırısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mossad'dan İran'a Doğal Gaz Hattı Saldırısı Açıklaması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Petrol Bakanı Ovci, Mossad'ın İran'daki gaz hatlarına saldırı öncesi kendisini aradığını açıkladı.

Eski İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın 2024 yılında İran'daki doğal gaz hatlarına saldırı düzenlemeden önce kendisini aradığını söyledi.

İran basınına göre Ovci, 2024 yılında ülkesindeki doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılar hakkında açıklamada bulundu.

Ovci, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke geneline yayılan 10 ana doğal gaz hattımız bulunuyor. Ocak 2024'te bir gün Mossad beni aradı ve 'Bu gece havai fişek gösterisi düzenleyeceğiz, 3+5 kaç yapar?' diye sordu. Ben de 8 dedim. Ardından 'Tamam 8 numaralı doğal gaz hattını vurduk' dediler."

Eski Bakan, ilgili yerleri aradığını ve haberi teyit ettğini vurgulayarak "Tam üzerimi giyiniyorken beni yine aradılar bu sefer '4+5 kaç yapar?' diye sordular. Ben de 9 dedim. O zaman '9 numaralı doğal gaz hattını da patlattık' dediler. Sonra üçüncü doğal gaz hattını da patlattılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Enerji, Güncel, Mossad, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mossad'dan İran'a Doğal Gaz Hattı Saldırısı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:11:59. #7.13#
SON DAKİKA: Mossad'dan İran'a Doğal Gaz Hattı Saldırısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.