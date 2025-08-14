Mossad Direktörü Barnea Katar'da

İsrail istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar'ı ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail Kanal-13 televizyonu haberine göre Mossad Direktörü Barnea, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Barnea'nın ziyareti, arabulucu ülkeler Mısır, ABD ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasını hedefleyen müzakereleri yeniden başlatma çabaları çerçevesinde gerçekleşti.

İsrailli televizyon kanalı haberinde, Tel Aviv'in son günlerde "Hamas'tan yeni bir ateşkes önerisi gelebileceğini" beklediğine işaret edildi.

Barnea'nın ziyaretiyle ilgili Katar makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığı ve değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.