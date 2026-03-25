Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

25.03.2026 20:04
İsrail'de MOSSAD Başkanı David Barnea, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Trump ve Netanyahu'nun en son duymak isteyeceği açıklamayı yaptı. İsrail kabinesine brifing veren Barnea, İran'da rejim değişikliğinin muhtemelen bir yıl süreceğini öngördüğünü söyledi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea, kabineye sunduğu son brifingde İran’daki rejim değişikliği beklentilerine dair dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

"İRAN'DA REJİMİN DEVRİLMESİ BİR YIL SÜREBİLİR"

Barnea, İran’da mevcut yönetimin devrilmesinin ve köklü bir değişim yaşanmasının muhtemelen bir yılı bulabileceğini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki askeri operasyonların ardından hızlı bir siyasi çöküş bekleyen Netanyahu hükümeti ve Trump yönetimi için "soğuk duş" etkisi yarattı.

Haber kaynaklarına göre Barnea, askeri darbelerin veya saldırıların tek başına yeterli olmadığını, rejimin değişmesi için halkın ve iç dinamiklerin organize olacağı uzun bir sürece ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu değerlendirme, İsrail ve ABD’nin bölgedeki stratejilerini daha uzun vadeli ve temkinli bir zemine çekmek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

    Yorumlar (2)

  • Adam Adam:
    ABD ve İsrail rejimleri önden gidebilir 17 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    nerede yazıomuş bu 1 yıl 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
