Mostar Havalimanı, turizmi geliştirmek için yeni uçuş programları eklemeyi hedefliyor

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Bosna Hersek'in güneyinde yer alan Mostar şehrinde, turizmin geliştirilmesi amacıyla havalimanına Türkiye ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yeni uçuş programı eklenmesi için görüşmeler yapılıyor.

Uluslararası Mostar Havalimanı Müdürü Marko Duzel, AA muhabirine, şehrin turizm potansiyelinin arttırılması için altyapı yatırımları yaptıklarını söyledi.

Duzel, Roma, Münih, Verona ve Bari'ye karşılıklı uçuşların olduğunu belirterek, Zagreb ve Belgrad'a da yıl boyunca düzenli uçuş yapıldığını aktardı.

Uçuş planlarına 4 yeni rotayı eklemeyi ve karşılıklı uçuş yapılan yer sayısını 10'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Duzel, "Bu yıl yolcu sayısının yaklaşık 40 bin olmasını bekliyoruz, gelecek yıl ise 60 bine çıkması öngörülüyor. Uluslararası düzenlemeler ve standartlar açısından bu havalimanı, her uluslararası havalimanı için gerekli olan tüm şartları yerine getirmektedir. Mostar'a uçuş planı ile ilgilenen tüm şirketleri davet ediyoruz. Hedef pazarlarımız İtalya, Polonya, Almanya, İskandinav ülkeleri ve tarihsel olarak Mostar ile bağı bulunan Türkiye'dir." dedi.

Duzel, havalimanının yılda 200 bin yolcuyu kaldırabilecek kapasitede olduğunu, Türkiye'den birkaç havayolu şirketi ile görüştüklerini ve bu görüşmelerin olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi.