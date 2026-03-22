Motokurye Çocuklara Oyuncak Dağıttı

Kayseri'de kuryelik yapan 31 yaşındaki Mahsun Karagöz, Ramazan Bayramı tatilinde hayırseverlerin desteğiyle aldığı oyuncakları şehir şehir gezerek çocuklara ulaştırdı.

Karagöz, Ramazan Bayramı'nda hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği oyuncakları motosikletiyle çocuklara ulaştırmak için yola çıktı.

Motokurye Karagöz, Kayseri'den başlayan "iyilik yolculuğu"nda Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'nin köylerine kadar ulaştı.

Motosikletinin arkasına taktığı römorka yaklaşık 1000 oyuncak sığdıran Karagöz, biten oyuncakların yerine yenisini satın alarak çocukların sevincine ortak oldu.

Her oyuncağı özenle paketleyen Karagöz'e, yoldan geçen bazı araçlardaki kişiler de destek verdi.

Çocukların sevinci motokuryenin motosikletine taktığı kameraya yansıdı.