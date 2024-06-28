Motokurye Samet Özgül Cinayeti Davasında Sanıklara Karar Verildi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül cinayeti davasında sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'ye 25 yıl hapis cezasına karar verdi. Sanık Açıkgöz savcıya teşekkür etti, Halil İbrahim Demirci ise acılı aileye, "Haklarını helal etsinler" dedi.

Motokurye Samet Özgül cinayeti davası, bugün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde tekrar görüldü.

Duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz, tutuksuz sanık Mustafa Demirci ile Samet Özgül'ün ailesi, avukatları katıldı. CHP Ankara Milletvekilleri; Deniz Demir ve Okan Konuralp de duruşmayı takip etti.

Duruşmada sanık Bülent Açıkgöz üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Sanık Mustafa Demirci ise çok pişman olduğunu belirterek "Keşke bu olay olmayasaydı" dedi. Sanık Halil İbrahim Demirci de "Çok pişmanım, çok alkollüydüm. O sırada ne yaptığımı bilmiyordum. Çok korktum. Amacım kavgayı ayırmaya yönelikti" dedi.

Duruşmada söz alan Samet Özgül'ün yakınları, 3 sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Samet Özgül'ün aile avukatı İbrahim Kapusuz, bilirkişi raporuna katılmadıklarını, bilirkişinin duruşmada dinlenilmesini talep etti. Öte yandan, sanık Mustafa Demirci ve Halil İbrahim Demirci'nin avukatları da bilirkişi heyetinin duruşmaya getirilmesini talep etti.

Savcı, mütalasında bilirkişi heyetinin dosyaya bir katkı sağlamayacağından reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, aile avukatı ve sanık avukatlarının bilirkişi talebini oy birliği ile reddetti.

Savcı mütalasında, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatlerine, Halil İbrahim Demirci'nin ise "kasten adam öldürme" suçundan cezalanıdrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Sanık savcıya teşekkür etti

Savcının mütalasının ardından söz alan sanık Açıkgöz, savcıya teşekkür etti. Sanık Mustafa Demirci ise beraatini talep etti. Sanık Halil İbrahim Demirci de "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Ankara 11'inci Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar yönünden verdiği kararı kaldırdı. Sanık Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise önce müebbet hapis cezasını çarptırdı sonra 25 yıl hapis cezasına indirdi.

Mahkeme heyeti, kararı okuduğu sırada acılı aile itiraz ederek, "Bu adalet değil. Samet'in ahı sizleri boğacak" diyerek duruşmayı terk etti.

Ne olmuştu?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'da motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Samet Özgül davasında; Halil İbrahim Demirci müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz 12 yıl hapis cezası almıştı. Ancak, İstinaf Mahkemesi bu kararı yeniden incelemeye karar vermişti.