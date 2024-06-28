Motokurye Samet Özgül\'ün cinayet davasında verilen karara tepki

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün ailesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin Özgül cinayetine ilişkin davada verdiği beraat ve 25 yıl hapis cezasına tepki gösterdi. Berna Özgül, ""Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi yıldıramayacaksınız" derken, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ise "Er ya da geç Samet'in öldürülmesinde her kim, hangi düzeyde sorumluysa bu sorumluluklarına uygun olarak cezalandırılacağına duyduğumuz inancı, dolayısıyla yargının er ya da geç Samet'in öldürülmesinde sorumluluk taşıyanların hak ettiği düzeyde cezalandırılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül cinayeti davasında sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'ye 25 yıl hapis cezasına karar verdi. Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, ailenin avukatı İbrahim Kapusuz ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, İstinaf Mahkemesi'nin kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Beni yıldıramayacaksınız"

Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, karar sonrası şunları söyledi:

"Üzgünüm çünkü şu an Samet'i öldüren üç sanıktan Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz serbest bırakıldı. Bu insanların 20 tane suç kaydı var. Başka birini öldürünce mi hashtag yapacaksınız? Başka birini öldürünce mi bu insanları içeri alacaksınız? Üstelik Bülent Açıkgöz, Samet ağabeyimden sonra bir suç daha işleyip içeri girmiş bir insan. Yapmayın. Adalet bu mu? Adalet Bakanı'na her gün mail attım. Ben 23 yaşında bir genç olarak adalet istedim. Bu muydu adalet? İçeride güvenlik beni neredeyse döve döve atıyor dışarı. Ben ne yaptım? O insanlar yüzsüz gibi karşımda duruyor. Ben munu mu hak ediyordum? Dövülmeyi mi hak ediyordum bir kadın olarak? Aile olarak, kamuoyu olarak asla bunu kabul etmiyoruz. O iki kişinin tutuklanmasını istiyoruz. ve tutuklanana kadar ben asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Beni yıldıramayacaksınız. Adalet Bakanı beni yıldıramayacaksın."

Avukat İbrahim Kapusuz ise, "İstinaf Dairesi yerel mahkeme kararını kaldırarak, bugün dosyanın esasına girerek yeniden inceleme yaptı. Daire, ilk duruşmada sanıkların beyanlarını aldı, aynı şekilde katılanlar da ifadelerini belirttiler. Mahkeme maalesef dosyadaki eksik ve hatalar barındıran görüntü inceleme tutanaklarının hükmünü esas alarak, sanıklardan Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz hakkında beraat kararı verdi. anıklardan Halil İbrahim Demirci ise hiçbir haksız tahrik unsuru ve iyi hal indirimi şartı oluşmamasına rağmen Halil İbrahim Demirci hakkında yi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasını, neticeten 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Karar sebebiyle üzgünüz, vicdanımız rahatsız. Karara karşı itiraz yoluna başvuracağız. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Umarım Yargıtay aşamasında rahatlatacak bir karar çıkar"

Mahkemenin kararını değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, şöyle konuştu:

"Samet Özgül'ün öldürülmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi'nde bugün gerçekleşen dava sonuçları itibarıyla kamuoyunun yakın ilgisine mahsar olmuş bu davanın taraflarını, mağdurlarını, ailelerini üzücü bir kararla sonuçlandı. Er ya da geç Samet'in öldürülmesinde her kim, hangi düzeyde sorumluysa bu sorumluluklarına uygun olarak cezalandırılacağına duyduğumuz inancı, dolayısıyla yargının er ya da geç Samet'in öldürülmesinde sorumluluk taşıyanların hak ettiği düzeyde cezalandırılacağına inanıyoruz. Hukuki sürecin henüz tamamlanmamış olmasından kaynaklı her şeye rağmen umutvarız. Umarım en kısa sürede, en azından bu davanın Yargıtay aşamasında hem Samet'in aziz hatırasını, hem de aileyi rahatlatacak bir karar çıkar. Bu bağlamda tüm motokuryelerin ve motokuryelerin göstermiş olduğu mücadelenin ve haklı taleplerinin de yanındayız. Bu vesileyle sevgili Samet'i saygıyla ve rahmetle bir kez daha anıyoruz."