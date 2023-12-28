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İnegöl'de motorlu testere kazası: Kadının kolunu kesti - Son Dakika
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İnegöl'de motorlu testere kazası: Kadının kolunu kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, odun kestiği motorlu testere elinden kayan İbrahim G. (45), kendisine yardım eden eşi Behiye G.'nin (41) kolunu kesti. Sol kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl\'de motorlu testere kazası: Kadının kolunu kesti
28.12.2023 - 20:11,  Güncelleme: 20:12
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, odun kestiği motorlu testere elinden kayan İbrahim G. (45), kendisine yardım eden eşi Behiye G.?nin (41) kolunu kesti. Sol kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 17.30 sıralarında kırsal Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim G., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, eşi Behiye G. de yardım etmeye çalıştı. İbrahim G.?nin elinden kayan motorlu testere o sırada odunları tutan eşinin sol kolunu kesti. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, cerrahi müdahale için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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