Motosiklet Araba ile Tehlikeli Taşındı

AVCILAR'da arızalanan motosiklet, arka lastiği otomobilin bagajına sıkıştırılarak taşındı. Ön lastiği yolda sürüklenen motosikletle birlikte yolda ilerleyen otomobil, trafikte tehlike oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu'nun Denizköşkler Mahallesi mevkisindeki yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti arızalandığı için yolda kalan sürücü, arkadaşından yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaşı, motosikleti otomobiline yerleştirmeye çalıştı ancak motosiklet araca sığmadı. Bunun üzerine motosikletin arka lastiği otomobilin bagajına yerleştirilerek sabitlendi. Ön lastik ve gidon ise dışarıda kaldı. Motosikletin ön bölümü yolda sürüklenirken, otomobil bu şekilde D-100 yan yolda ilerlemeye devam etti. Trafikte tehlikeye yol açan bu taşıma yöntemi, yoldan geçen başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.