Motosiklet Hırsızlığı: 2 Tutuklama

Sivas'ın Gemerek ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin Kayseri'de olduğunu tespit eden ekipler, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile yürüttükleri ortak çalışmada M.K, O.K, F.K. ve T.C.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ve T.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ekipler, çalıntı motosikleti de sahibine teslim etti.