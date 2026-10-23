Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tarık Ç. (24) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Tarık Ç. yönetimindeki 54 AIJ 072 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen M.Y. (43) idaresindeki 34 NRU 911 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tarık Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Tarık Ç., Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sola manevra yapan otomobilin motosikletle çarpıştığı, arkadan gelen başka bir aracın durduğu, içinden inenlerin yardıma koştuğu görüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.