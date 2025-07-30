Bursa'nın Gürsu ilçesinde, refüjde bulunan yaya ile karşı şeritten gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde Cüneyt Yıldız Caddesi'nde Özkan A. (20) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüjde bulunan yaya Tamara A'ya, ardından karşı şeritten gelen otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, arkada yolcu olarak bulunan Nisanur Y. (18) ile Tamara A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan motosikletin sürücüsü Özkan A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Tedavisi devam eden 2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?