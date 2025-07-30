Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, refüjde bulunan yaya ile karşı şeritten gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Cüneyt Yıldız Caddesi'nde Özkan A. (20) idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüjde bulunan yaya Tamara A'ya, ardından karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, arkada yolcu olarak bulunan Nisanur Y. (18) ile Tamara A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan motosikletin sürücüsü Özkan A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi devam eden 2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.