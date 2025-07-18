Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden B.T. idaresindeki 41 BAF 637 plakalı motosiklet, Tatlıkuyu mevkisinde M.Y. yönetimindeki 41 L 7601 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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