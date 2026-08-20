Motosiklet Kazasında 1 Ölü - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında 1 Ölü

Motosiklet Kazasında 1 Ölü
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Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu Habip Ayan hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden Habip Ayan (57) hayatını kaybetti.

Kaza, Milas ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Adliye Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Söke'den Milas'a giden Habip Ayan'ın kullandığı 48 ATH 986 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen İ.Ş. (15) yönetimindeki 48 BBA 928 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Ayan, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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