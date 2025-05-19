Motosiklet Kazasında 65 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde anayola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen motosikletine otomobil çarpan Ali Rıza Eşen (65), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kumluova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret ettikten sonra Kumluova Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Ali Rıza Eşen'in kullandığı motosiklete, Berk Y. yönetimindeki 06 DB 406 plakalı otomobil çarptı. Kazada Eşen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşen, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Rıza Eşen, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünün anayola kontrolsüz çıktığı öne sürülürken, kazanın ardından Berk Y. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berk Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede yurt çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.