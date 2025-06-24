Motosiklet Kazasında Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde motosiklet ile seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hayatını kaybeden Naim Kurban (48) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan oğlu Mert Ali Kurban'ın (8) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Naim Kurban idaresindeki 41 ASD 506 plakalı motosiklete, aynı istikamete seyir halinde olan M.T.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ile savrulan baba Naim Kurban ile oğlu Mert Ali Kurban yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Kurban, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan oğlu ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Naim Kurban'ın cenazesi, öğle namazına müteakip aynı ilçedeki Gölcük Şirinköy Merkez Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Şirinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 3 çocuk babası Kurban'ın, Gölcük Tersanesi'nde çalıştığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyette işlemlerinin sürüyor.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),