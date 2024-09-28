Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Y.Y'nin kullandığı 35 BTY 303 plakalı beton mikseri ile Tolga Elmas (30) idaresindeki 45 ACT 469 plakalı motosiklet, İzmir- Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Elmas, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen sürücü Y.Y, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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