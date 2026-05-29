Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

KAZA KAMERADA

Antalya'da kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki Muhammed Umer'in hayatını kaybettiği, sürücü Hamza Durmaz'ın da yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra devrildiği, kazayı gören diğer araç sürücülerinin yardıma geldiği anlar yer aldı.