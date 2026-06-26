Motosiklet Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti
26.06.2026 18:27
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İzmir Bornova'da motosikletle eğitim sürüşü yapan Nur Elhuseyin, dereye uçarak hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde eğitim sürüşü yaptığı motosikletle yol kenarındaki dereye uçan Nur Elhuseyin (29) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Dr. Muhiddin Erel Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 3 çocuk annesi Nur Elhuseyin'e eşi motosiklet kullanmayı öğretmek için bir süre eğitim verdi. Ardından iddiaya göre, Nur Elhuseyin, deneme sürüşü yapmak istedi. Bu sırada Elhuseyin'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak dereden çıkarılan Nur Elhuseyin, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nur Elhuseyin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, Nur Elhuseyin'nin eşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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