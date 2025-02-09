Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet kazasında yaşamını yitiren 26 yaşındaki polis memuru Yunus Aydın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Eşi kazada yaralanarak ambulansla cenazeye getirildi.

09.02.2025 17:03  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bornova ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın (26), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan Mihriban Aydın (25), eşinin cenaze törenine ambulansla getirilirken, çiftin 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan Yunus Aydın ile eşi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN CENAZESİNE AMBULANSLA GETİRİLDİ

Yunus Aydın'ın cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi. Aydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangası eşliğinde toprağa verileceği kırsal Turgutalp Mahallesi'ne getirildi. 4 ay önce evlendiği ve kazada yaralanan eşi Mihriban Aydın da ambulansla cenazeye getirildi.

Polis memuru Yunus Aydın, Turgutalp Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yunus Aydın, Motosiklet, Güvenlik, Politika, Bornova, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Bursa, Aydın, İzmir, Polis, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:54:14. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.