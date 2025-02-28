Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hüseyin Caymaz Hayatını Kaybetti

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(İSTANBUL) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapan polis memuru Hüseyin Caymaz yaşamını yitirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugün saat 02.20 sıralarında Büyükçekmece ilçesi E-5 Kuzey Edirne İstikameti Şehitler Anıtı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 28.02.2025 tarihinde yaralamalı trafik kazası meydana geldiği belirlenmesi üzerine derhal olay yerine geçilmiş, olay yerinde yapılan incelemelerde motosikletin kontrolünü kaybederek kayması sonucunda tek taraflı trafik kazası meydana geldiği, motosiklet sürücüsü H.C. isimli meslektaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen inceleme ve tahkikat işlemleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."