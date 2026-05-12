Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ş.U. (64) idaresindeki 35 ZIC 83 plakalı fidan yüklü kamyonet, Ovakent Mahallesi ile Bademli Mahallesi arasındaki Ketendere mevkisinde Şahin Arslan (35) yönetimindeki 35 BOM 711 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Şahin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.
Sürücü Ş.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Arslan'ın cenazesi Ovakent Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
