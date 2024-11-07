Motosiklet Sürücüsü Tramvayın Altında Kaldı

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Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, Sultangazi'de, seyir halindeki motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada tramvay yoluna girdi. Tramvayın altında kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 KFK 602 plakalı motosiklet sürücüsü Veysel Gülpınar iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Aydemir'e çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Gülpınar, metrelerce sürüklenerek tramvay yoluna girdi. Gülpınar, Topkapı'dan Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Veysel Gürpınar, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gülpınar, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürpınar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, her iki ayağında ezilme olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.