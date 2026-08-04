Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza - Son Dakika
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Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza

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Bartın'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü, Vali Yardımcısı'na çarparak 288 bin TL ceza aldı.

Bartın'da polis uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü A.Ç., kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilirken şikayetçi olmadı. A.Ç.'ye çeşitli trafik suçlarından toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI

Olay, önceki akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü, aracıyla kaçmaya çalıştı. Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ç'ye 'Muayenesiz araç kullanmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Dur ikazına uymamak', 'Aracı yaya yolundan sürmek' ve 'Sigortasız araç kullanma' suçlarından toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi. Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'in, motosiklet sürücü A.Ç.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza - Son Dakika

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