Motosiklet TIR\'a Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 yolunun İzmit ilçesi geçişi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 ARF 279 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 41 AVM 598 plakalı TIR'a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.