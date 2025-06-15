Motosiklet Tutkunlarından Huzurevine Babalar Günü Ziyareti

Konya'da, Babalar Günü dolayısıyla motosiklet tutkunları huzurevinde etkinlik düzenledi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, Meliha Ercan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kadar motosiklet sürdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, merkezde yapılan etkinlikte, insanların yalnızlığını ve sevincini paylaşmak amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

Meliha Ercan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nuri Baysal da bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Etkinlikte motosikletçilerle sohbet eden huzurevi sakinleri motosikletleri inceledi.