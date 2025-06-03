Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletin otomobille çarpışma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erdem T. (17) idaresindeki 59 AJK 694 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde Şerafettin Ü. (66) yönetimindeki 59 FA 881plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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