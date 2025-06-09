Motosikletin Taksiyle Çarpışması Kamerada

Şişli'de yeşil ışıkta geçen motosikletin dönüş yapmaya çalışan taksiyle çarpıştığı kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Okmeydanı Darülaceze Caddesi'nde seyreden motosiklet, yeşil ışıkta geçtiği sırada karşı yönden gelerek U dönüşü yapan taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yeşil ışıkta geçen motosikletin, karşı yönden gelerek U dönüşü yapmaya çalışan taksiyle çarpıştıktan sonra devrilmesi yer alıyor.
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