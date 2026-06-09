Motosikletli Genç Öldü, Sürücüye Ceza

İzmir'de 2 yıl önce 18 yaşındaki motosikletli Murat Çiftçi'ye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan otomobil sürücüsü, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çiftçi'nin annesi Dilek Erkan ve babası Mehmet Ali Çiftçi ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık F.K. duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatının savunmasının ardından cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakim, ilk olarak sanığı taksirle ölüme neden olmak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıp, suçun bilinçli taksirle işlendiğini belirterek cezada 1/3 oranında artırım yaparak 5 yıl 4 ay çıkardı. Sanığın başka suçtan da kaydı olması nedeniyle cezada herhangi bir indirime gidilmedi. Ayrıca, sanığın ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Olay

Çiğli ilçesinde 26 Şubat 2024'te okuldan çıkan motosikletli Murat Çiftçi, trafik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık F.K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.?