Karadeniz Sahil Yolu'nda korkutan anlar: Korna ile uyarılan TIR sürücüsü motosikletlilere yöneldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'de 1 Kasım'da yaşanan olayda, şerit değiştirmek isteyen TIR'ın şoförü kendisini korna ve selektörle uyaran 7 kişilik motosiklet grubuna aracıyla yöneldi. Motosikletlilerin kask kamerasıyla görüntülediği olayın ardından sürücüler ihbarda bulundu; polis ekiplerince durdurulan TIR şoförü idari para cezasıyla karşılaştı.
RİZE'de bir TIR şoförü aracını, trafikte kendisini uyaran 7 kişilik motosikletli grubun üzerine kırdı. O anlar kask kamerasına yansırken, polis tarafından durdurulan TIR şoförüne idari para cezası uygulandı.
KORNA VE SELEKTÖRLE UYARDILAR
Olay, 1 Kasım'da kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Pazar ilçesinden Rize yönüne giden motosikletli grup, şerit değiştirmek isteyen TIR şoförünü korna ve selektörle uyardı. Sürücünün şerit değiştirince motosikletliler el hareketleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine TIR şoförü, aracını motosikletlilerin üzerine kırdı. O anlar motosikletlilerin kask kamerasıyla görüntülendi.
POLİS DURDURDU, CEZA KESİLDİ
Motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın şoförüne idari para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA
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