Motosikletli Kurye, Sitenin Levhasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Motosikletli Kurye, Sitenin Levhasına Tepki Gösterdi

Motosikletli Kurye, Sitenin Levhasına Tepki Gösterdi

Adana'da bir motosikletli kurye, sipariş götürdüğü sitedeki 'Motorlu kurye giremez' yazılı levhaya tepki göstererek, levhanın kaldırılmasını istedi. Sosyal medyada paylaştığı video ile site yönetimini uyardı.

14.08.2024 16:12
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ADANA'da sipariş götürdüğü sitenin kapısındaki 'Motorlu kurye giremez' yazılı levhaya tepki gösteren motosikletli kurye Yalçın Parmak, cep telefonuyla görüntü çekerek, "Bu yazıyı kaldırın. Bugün 14 Ağustos. 16 Ağustos'ta bu yazı burada durursa kapıyı komple söker götürürüm. 'Motosiklet' diye yazman lazım buraya" dediği anları sosyal medyada paylaşıp site yönetimini uyardı.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir siteye paket götüren Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı da olan Yalçın Parmak, kapıda 'Motorlu kurye giremez' yazılı uyarı levhası gördü. Duruma tepki gösteren Parmak, levhayı cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Parmak, kurye ile motosikletin ayrılması gerektiğini belirterek, "Bu yazıyı kaldırın. Bu yazı kalkacak. Bugün 14 Ağustos. 16 Ağustos'ta geldiğimde bu yazı burada durursa kapıyı komple söker götürürüm. Beni yoldan çıkarmayın. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. 'Motorlu kurye giremez' değil, 'Motosiklet' diye yazman lazım buraya. Motosiklet yazarsan iş düzelmiş olacak. Uyarıyorum. Bir daha uyarmayacağım. Bu yazı sökülsün. Şimdi karışmıyorum, istesem sökerim ama ellemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Motosikletli Kurye, Sitenin Levhasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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