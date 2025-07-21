Motosikletli Müezzin Gençlerin İlgisini Çekti

Diyarbakır'da müezzin-kayyım olarak görev yapan Mahmut Polat, kullandığı "racing" (yarış) tipi motosikletiyle ilgi odağı oldu.

Merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'ye 2 yıl önce kadrolu müezzin-kayyım olarak atanan evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki Polat, çocukluk merakı motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.

Otomobilini satarak aldığı "racing" tipi motosikletiyle görevine gidip gelen müezzin, genç olması, giyimi, vatandaşlarla kurduğu sıcak ilişkileri ve yaşam tarzıyla ilgi görüyor.

Görev yaptığı caminin cemaatinin yanı sıra esnaf ve gençlerle kurduğu diyalogla sempati duyulan Polat, birçok gencin camiye gitmesine, bazı gençlerin de namaz kılmasına vesile oldu.

Esnafla motosiklet grubu kuran Polat, onlarla haftanın belirli günleri kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi camileri ziyaret ederek namaz kılıyor.

"'Bu motosikletli bizim hocamız' diyorlar"

Mahmut Polat, AA muhabirine, motosikletle tanışmasının çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Dinen kullanımında bir sakınca olmayan motosiklete toplumun biraz mesafeli yaklaştığını ifade eden Polat, motosiklet kullanmaya başladığında ön yargı ve eleştirilerin olabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Polat, "Cemaatimizden yaşı büyük olanlar, dedelerimiz, amcalarımız 'Ya hoca motora mı biner?', 'Motorlu hoca mı olur?' gibi eleştirilerde bulunsa da daha sonra alıştılar. Hatta bunu sevmeye başladılar. Şimdi, 'Motosikletli müezzinimiz geçiyor', 'Bu motosikletli bizim hocamız' diyorlar. Dolayısıyla yüzlerde bir tebessüm bırakmış olduk." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, din görevlilerine görevlendirildikleri yerlerde etkili olmaları için eğitimler verildiğini anlatan Polat, Başkanlığın da istediği doğrultuda görev yaptıkları yerlerde cemaate katkılar sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Polat, bu yaklaşımlarıyla aynı zamanda gençlerin camilere olan ilgisini de artırdıklarına dikkati çekti.

Evinin ve görev yaptığı caminin civarındaki esnafı ziyaret ederek, onlarla güzel ilişkiler kurduğunu ifade eden Polat, haftanın belirli günlerinde sabah ezanından önce evinin yakınında bulunan seyyar ciğercide ciğer yediğini, tanıştığı gençlerle sohbet ettiğini dile getirdi.

"Çekindikleri soruların tümünü dini açıdan cevaplıyorum"

Gençlerin kendisi için "Genç, motorcu ve bizim gibi giyiniyor, bizim gibi konuşuyor" dediğini belirten Polat, bu yönüyle gençlere farklı bir bakış açısı kazandırdığını kaydetti.

Polat, "Sormaya çekindikleri soruların tümünü dini açıdan cevaplıyorum. Gençlerle kurduğum bu ilişki ile onları camiye gitmeye ve namaz kılmaya teşvik etmiş oluyorum. Genç kardeşlerimizin bir kısmı cumadan cumaya namaza gelirlerdi. Hamdolsun şimdi beş vakit camiye gelmeye çalışıyorlar. Bazı kardeşlerimiz namaz kılmıyorlardı, onlara da namazı sevdirmeye çalıştık." diye konuştu.

Polat, tanıştığı bazı gençleri de sabah namazı için motosikletiyle görev yaptığı camiye ulaştırdığını, namazı birlikte kıldıklarını ifade etti.

"Motosikleti kurallı şekilde kullanmaya gayret gösterelim"

Kurduğu motosiklet grubuyla haftanın belirli günlerinde kent merkezi ya da ilçelere sürüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Polat, tarihi mekanları ve camileri ziyaret ettiklerini, uğradıkları camilerde namaz kıldıklarını anlattı.

Polat, "Motosikleti düzgün ve kurallı şekilde kullanmaya gayret gösterelim. Hem trafikte hem de ahlaki anlamda çevreye örnek olmamız lazım. Arkadaşlarımızla bunu başarmaya çalışıyoruz. Motosiklete kesinlikle kasksız, eldivensiz binmiyoruz. Diyarbakır'daki sıcaklık nedeniyle motorcu montumuzu giyemiyoruz belki ama muhakkak kaskımızı takıyoruz. 'Kanımız akacağına terimiz aksın' diyoruz, sloganımız bu." dedi.

"Hocamızı motosiklet üzerinde görmek bizleri şaşırttı"

Motosiklet grubunda yer alan esnaf İbrahim Halil Yatkın, genç müezzinin sesi, kıraatı ve okuyuşundan etkilendiğini, kendisinin çevresinde sevilen biri olduğunu vurguladı.

Yönetmenliğini İsmail Güneş'in yaptığı, başrolünde Eşref Ziya Terzi'nin yer aldığı "The İmam" filmi dışında motosiklet kullanan din görevlisi görmediğini ifade eden Yatkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamları genelde camide, vaaz kürsüsünde, mihrapta veya müezzinlerimizi müezzin mahfilinde ellerinde mikrofonla görmeye alışkınız. Hocamızı motosiklet üzerinde görmek ziyadesiyle bizleri şaşırttı. Hocamız burada sevilen biri. Bizi ziyarete geldiğinde, misafirlere 'Ulu Cami müezzini' diye tanıttığımızda önce motosiklete bakıp, sonra hocamızı süzüyorlar, 'Ağabey ilk defa gördük' diyorlar."

"Vakit namazlarımı camide kılmaya başladım"

Muhammet Öksüz de ciğer kebabı yemeye gittiğinde müezzin Polat'ın gençlerle sohbetine kulak misafiri olduğunu, kendisiyle tanıştığını anlatarak, genç olması ve samimi davranışları vesilesiyle Polat'a dini açıdan her konuda rahatça soru sorabildiğini dile getirdi.

Genç müezzinin herkese hitap eden biri olduğunu anlatan Öksüz, şöyle devam etti:

"Polat ile tanışmadan önce sadece cuma günleri camiye gidiyordum. Cemaatle namaz kılmanın önemini Mahmut hocayla tanıştıktan sonra fark ettim. Vakit namazlarımı camide kılmaya başladım. Sabah namazı kılmazdım, onunla birlikte sabah namazına da gelmeye başladım. Bazen motosikletiyle beni de alır, gelir camide sabah namazımızı kılarız."