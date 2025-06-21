Polis, Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula gitmek için zamanı azalan bir öğrenci motosikletli polis tarafından sınav merkezine ulaştırıldı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne gireceği okula geç kalacağını fark eden öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timinden yardım istedi.

Ekiplerin yardım ettiği öğrenci, bir polisin kaskını takarak motosiklete bindi. Motosikletli polis, öğrenciyi sınava gireceği okula götürdü.

Öğrenci, kendisini sınava yetiştiren polise teşekkür etti.