Motosikletteki kadın yolcu düştü, kask sayesinde hafif yaralandı - Son Dakika
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Motosikletteki kadın yolcu düştü, kask sayesinde hafif yaralandı

Motosikletteki kadın yolcu düştü, kask sayesinde hafif yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet kazası meydana geldi. Sürücüsünün önünü kaldırıp tek teker üzerinde gitmeye çalıştığı motosikletteki kadın yolcu düştü. Kask sayesinde hafif yaralanan kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

01.09.2024 15:39
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün önünü kaldırıp tek teker üzerinde gitmeye çalıştığı motosikletteki kadın yolcu düştü. Kadının başındaki kask sayesinde hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde dün H.B., ara sokakta kullandığı 34 HIS 605 plakalı motosikletin önünü kaldırmaya çalıştı. Bu sırada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan F.R. dengesini kaybederek düştü. Başındaki kask sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtulan genç kadının yardımına çevredekiler ve motosiklet sürücüsü arkadaşı koştu. Yaralı F.R., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki motosikletin yer aldığı görüntülerde, önce sürücülerden birinin motosikletin önünü kaldırdığı, ardından diğer sürücünün motosikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde gitmeye çalıştığı, bu sırada arkasındaki kadının yere düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Motosikletteki kadın yolcu düştü, kask sayesinde hafif yaralandı - Son Dakika

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