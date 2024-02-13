Mozaik ve heykel sanatçısı depremzedelere yardım için heykel yaptı - Son Dakika
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Mozaik ve heykel sanatçısı depremzedelere yardım için heykel yaptı

Hatay'da yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, depremzedelere yardım etmek amacıyla 10 bin parça mekanik hurda ve evsel atıktan oluşan 'Sentor' adlı heykel yaptı. 1,5 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığındaki heykelin geliri depremzedelere bağışlanacak.

13.02.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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HATAY'da mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 10 bin parça mekanik hurda ve evsel atıktan oluşan 'Sentor' adlı heykel yaptı. 50 kilogram ağırlığında, 1,5 metre boyundaki heykelin geliri, depremzedelere bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Reyhan ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, depremzedelere gelir sağlamak için heykel tasarladı. Altınorak, 10 bin parça mekanik hurda ve evsel atıktan oluşan; 50 kilogram ağırlığında, 1,5 metre boyunda ve 90 santimetre eninde heykel yaptı. Heykele Yunan mitolojisinde gücü temsil ettiği için 'Sentor' adını veren Mervan Altınorak, eserini 1,5 ayda tamamlandığını anlattı. Altınorak, Yaptığım araştırmada Yunan mitolojisinde gücü temsil eden Sentor'a rastladım. 6 Şubat'ta yaşanan depremde büyük acılar ve üzüntüler yaşadık. Bu heykeli yapmamdaki diğer amacım da şu; gelirini depremzedeler için kullanılmak üzere bağışta bulunacağım dedi.

Mozaik ve heykel sanatçısı depremzedelere yardım için heykel yaptı
Kaynak: DHA

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